VIDÉO - Allocation adulte handicapé : comment bénéficier de l'aide ?

publié le 07/05/2019 à 15:00

C'est une mesure qui pourrait être d'une grande aide pour les personnes atteintes d'un handicap. Le gouvernement et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont confirmé une revalorisation de 40 euros de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), en novembre prochain.



Déjà revalorisée à 860 euros mensuels en 2018, l'allocation adulte handicapé augmentera donc de nouveau : "Ce gain de 90 euros mensuels en deux ans est une avancée énorme pour près de 1,1 million de personnes" touchant l'allocation en France, a estimé la secrétaire d'Etat, dans un entretien au quotidien Le Parisien publié ce lundi 6 mai.

L'AAH est attribuée à condition de respecter des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant peut venir en complément d'autres ressources mais il faut toutefois remplir précisément certaines conditions pour en bénéficier.

Quatre critères à remplir

Au même titre que les APL ou le RSA, l’AAH est l'un des piliers majeurs de la politique sociale en France et requiert quatre critères pour pouvoir en bénéficier. Le demandeur doit être âgé d’au moins 20 ans (ou 16 ans dans le cas où il n'est plus à la charge des parents pour le bénéfice des prestations familiales).



Il doit résider en France de façon permanente et être de nationalité française, ou ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et, dans ce cas, résider en France depuis plus de trois mois. Un étranger d’une autre nationalité en situation régulière en France ou titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour peut également être éligible à l'AAH.



Le demandeur doit également être atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou, s’il est situé entre 50 et 79 %, subir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Enfin, il doit disposer de ressources annuelles ne dépassant pas un certain plafond selon la situation familiale. Par exemple, celui-ci est fixé à 9.828€ pour une personne célibataire et sans enfants.



La demande d'allocation adulte handicapé se fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du lieu de résidence du demandeur. Elle est ensuite transmise à la CDAPH qui l’étudiera. L'instruction du dossier prend environ quatre mois.