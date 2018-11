Industrie : 42% des PME ne peuvent pas recruter faute de compétences

et William Vuillez

publié le 23/11/2018 à 11:24

Ce plan de relance de l'industrie tombe à pic ! Nous sommes aujourd'hui, industriellement déclassés. Nous avons d'abord un commerce extérieur dramatiquement faible et qui pèse sur la vie économique française. Ensuite, nos territoires se sont désertifiés. Le fracture territoriale s'exprime aussi par la disparition des petites usines à travers le territoire national.



Il ne faut jamais négliger qu'un seul emploi industriel, génère à côté, deux autres emplois. Il y a aussi une perte générale des compétences. 42% des PME ne peuvent pas recruter faute de compétences. En regroupant toutes les formes d'industrie en France, c'est 250.000 emplois qui sont à pourvoir chaque année. Si la France retrouvait sa puissance industrielle qu'elle avait en 1975, c'est un potentiel de 5 millions d'emplois industriels que l'on pourrait créer.

Il y a un fossé entre les différents systèmes de formation en France et les qualifications attendues par les entreprises. De plus, l'image de l'emploi industriel reste aux yeux des jeunes assez négative. On parle de rigueur de discipline, ce que la nouvelle génération a parfois du mal à accepter.

Le plus

Air France va réduire sa flotte d'A380. Il n'y aura plus en 2020, que 5 paquebots des airs contre 10 actuellement.

La note du jour

15/20 à Bruno Grandjean, président de la fédération des industries métallurgiques. Il a réussi le pari de transformer le Grand Palais en une usine qui restitue l'ambiance des ateliers. 50.000 visiteurs y sont attendus.