publié le 16/08/2018 à 20:09

Une "chance" pour le gouvernement, un accueil beaucoup plus froid par l'intersyndicale d'Air France-KLM. Benjamin Smith, numéro 2 d'Air Canada, a été nommé jeudi 16 août directeur général de la compagnie aérienne. Cette nomination intervient après plus de trois mois de recherches ardues de l'homme providentiel qui pourrait donner un nouvel élan au groupe, après le départ fracassant le 4 mai dernier de Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel consulté au sujet d'un accord salarial.



"C'est une chance pour Air France-KLM d'attirer un dirigeant de cette dimension qui dispose d'une importante expérience acquise au cours des 19 dernières années passées chez Air Canada, d'un sens du dialogue et d'une grande capacité de transformation", ont estimé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre des Transports Élisabeth Borne. Jean-Marc Janaillac a adressé via Twitter "tous (ses) vœux de succès" à son successeur, "grand professionnel du transport aérien".

Le Canadien, âgé de 46 ans, prendra la direction générale exécutive du groupe "au plus tard le 30 septembre 2018", tandis que l'évolution des contours de la présidence non exécutive du groupe sera annoncée "dans les meilleurs délais". Jean-Marc Janaillac occupait les fonctions de PDG du groupe, un comité de direction avec une présidente non exécutive (Anne-Marie Couderc) l'avait remplacé à titre intérimaire.

Un "dirigeant étranger" poussé par "un concurrent"

La compagnie Air France traverse une grave crise sociale depuis plusieurs mois, liée à des revendications salariales et marquée par 15 jours de grève entre février et juin qui ont coûté 335 millions au groupe. Un début de polémique s'est fait jour jeudi soir au sujet de la rémunération accordée à Benjamin Smith qui, selon plusieurs médias, a été triplée par rapport à celle de Jean-Marc Janaillac, à plus de 3 millions d'euros par an.



Le député UDI Bertrand Pancher a jugé dans un entretien jeudi soir au Parisien ce montant "déplorable pour l'image de la compagnie auprès de ses salariés et des Français en général". "Si ce salaire est annexé sur les résultats futurs de la compagnie, pourquoi pas", a-t-il tempéré. "Mais si c'est un salaire fixe, c'est scandaleux", a-t-il ajouté, en souhaitant une "explication de texte" du gouvernement. Le groupe Air France-KLM s'est refusé à tout commentaire à ce sujet.



Jeudi 16 août au matin, l'intersyndicale d'Air France (CGT, FO, SUD, SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF, SNPL, Alter), qui a mené la grève, a fait part de sa plus ferme opposition à la nomination d'un "dirigeant étranger" soupçonnant que sa candidature soit "poussée par un groupe industriel concurrent", en référence à Delta Air Lines. La compagnie américaine est entrée au capital du groupe tout comme China Eastern à l'automne dernier. Elles détiennent chacune 8,8% du capital, au côté de l'État français (14,3%) et des employés (3,90%) notamment.