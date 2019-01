Air France enterre sa filiale low-cost Joon

publié le 11/01/2019 à 10:49

Air France va enterrer sa filiale Joon créée il y a à peine un an. C’est le premier jalon d’un plan beaucoup plus large que le nouveau chef pilote Ben Smith devrait révéler très vite.



Cet enterrement sans fleur ni couronne de Joon, c’est celui d’un OVNI du transport aérien. Sa formule LC-LC, Long Courrier Low- Cost, était trop cher pour attirer les chasseurs de prix bas et pas assez sophistiquée pour justifier des billets presque plein pot.

Avec cette clarification, les voyages au long court seront l’apanage d’Air France, avec l’ambition de séduire les passagers à forte contribution. C'est-à-dire ceux qui occupent les sièges de première classe, de la classe Affaire ou Éco Premium. Le court et le moyen-courrier devrait être dévolu à Transavia dont la flotte et les liaisons vont grossir dès cette année.

Vers une sortie des turbulences ?

2018 aura été une année très particulière. Pour la première fois Air France-KLM aura, en dépit des grèves et des "gilets jaunes", transporté plus de 100 millions de passagers. Pour la première fois, elle est dirigée par un anglo-saxon de surcroît spécialiste du transport. Enfin, pour la première fois, le syndicat des pilotes est dirigé par un élu au fait des exigences de la compétition internationale. C’est encourageant.



Mais ça n'est pas suffisant pour Air France. Le pavillon tricolore continue d’afficher des performances très inférieures à celle de sa filiale KLM. Et sa croissance l’an dernier est exclusivement portée par Transavia, qui reste avec 38 appareils et 16 millions de passagers une naine face à Ryanair ou Easyjet.

Rattraper son retard

Sur le papier, les chances de la compagnie de rattraper son retard sont réelles. Air France dispose d’atouts et notamment de celui d’être associé au confort et au luxe à la française. Encore faut-il que les passagers les perçoivent et que par ailleurs les chiffres en témoignent. Ce n’est pas le cas, faute de compétitivité. Les concurrents volent plus vite et plus haut.



Quand British Airlines augmente son trafic de 7,7%, Ryanair de 8% et Lufthansa de presque autant, le bloc Air France-KLM ne gagnent que 2,8% de voyageurs supplémentaires et des voyageurs presque exclusivement installés dans les sièges de la compagnie Néerlandaise. C’est cet écart entre les 2 ailes de la même compagnie qui inquiètent les analystes. Il faut le combler au plus vite sous peine de voir fleurir un scénario du type Renault-Nissan.

Les plus

L’américain Ford bat en retraite dans toute l’Europe où il emploie encore pourtant 53.000 personnes. Sa part de marché s’est effondrée à 6%.



La France débute son programme d'emprunt de 200 milliards d'euros prévus pour l'année 2019. Quelques 8 milliards d'euros ont été prélevés dès jeudi 10 janvier.

Les notes du jour

4/20 au site Vente-privée. Le spécialiste du déstockage sur Internet aurait sciemment trompé les consommateurs sur ses réductions de tarifs selon la Direction générale de Concurrence.



13/20 à EDF, qui vient d'être choisi pour défricher le marché saoudien de l'éolien. Un contrat d'un demi milliard d'euros qui est très prometteur.

La rédaction vous recommande