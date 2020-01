publié le 02/01/2020 à 10:58

C'est un achat qui avait suscité crainte et indignation en 2015 : l'aéroport de Toulouse-Blagnac, avait été vendu à l'époque à Casil Europe, un consortium chinois, pour 300 millions d'euros après quatre ans de gestion. Il vient aujourd'hui d'être racheté par la firme française Eiffage. Le groupe chinois a réalisé au passage une plus-value de près de 200 millions d'euros.

Ce désengagement de Casil Europe est étonnant, car le groupe chinois avait "la volonté d'être présent sur plusieurs décennies", explique sur RTL Xavier Titleman, ex-aviateur militaire et consultant aéronautique. "Et c'est exactement le contraire qui s'est passé", poursuit-il. Et l'expert de s'outrer : "Non seulement ils ont revendu avec une grosse plus-value, mais en plus ils ont réussi à vider les caisses, à vider les réserves, à modifier les règles comptables pour augmenter leurs dividendes."

La menace d'une crise économique

Alain Wang, professeur à Centrale Paris, sinologue et spécialiste de l'économie des entreprises, estime que ce revirement est révélateur du changement de doctrine qui s'est opéré ces dernières années en Chine. En 2014-2015, l'Empire du Milieu s'est montré "conquérant". Mais, frappée par une crise économique, la Chine a dû "mettre le holà" à ses investissements à l'international. "Et je pense que l'aéroport fait partie du holà", analyse Alain Wang.

Une crise économique d'ampleur menace la chine en 2020. Le sort du pays va dépendre de la signature, ou non, d'un véritable accord commercial avec l'Amérique de Donald Trump, qui doit intervenir mi-janvier. Le locataire de la Maison Blanche dispose donc entre ses mains d'une partie de l'avenir économique de la Chine, et même du monde.