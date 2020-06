"Top Chef" 2020 : "Je suis le Petit Poucet du concours", confie Adrien Cachot

publié le 17/06/2020 à 11:13

La saison 11 de Top Chef se termine ce mercredi sur M6 après 18 semaines de compétition. David Gallienne, brigade rouge d'Hélène Darroze va affronter Adrien Cachot de la brigade violette de Paul Pairet. Ils devront créer un repas pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge, qui, comme chacun des 4 jurés, les noteront, tout ça devant des millions de fidèles téléspectateurs.

C'est peu de dire que la mayonnaise a pris. Avec quasiment 4 millions de passionnés par semaine, c'est la meilleure saison historique sur les 4-49 ans, et la meilleure saison tous publics confondus depuis 7 ans. Les deux finalistes sont David Gallienne, patron étoilé du Jardin des Sens à Giverny, et Adrien Cachot, patron risque-tout du Détour, petit restaurant parisien de 12 couverts, déclaré jeune talent 2019 par le Gault et Millau. On aura donc face-à-face Adrien, l'inventeur et David la mécanique de précision.

"Quand on s'inscrit dans un concours, le but c'est d'aller au bout, donc je ne suis pas surpris [d'être en finale], après, je n'étais pas sûr de moi. Pour moi, l'important c'était d'être en finale, le reste c'est du bonus. Je suis le Petit Poucet du concours dans le sens où je travaille dans un restaurant qui est ridicule avec du matériel qui ne marche pas, Top Chef ça va me permettre de changer tout ça", confie Adrien Cachot.

Quant à David Gallienne, il explique : "J'avais fait la promesse à la cheffe Hélène Darroze de l'emmener en finale, c'est une fierté pour moi puisqu'elle n'a jamais emmené de candidat en finale. Et j'ai pris plus confiance en moi (...) Top Chef c'est une vraie mise à nu à chaque épreuve, c'est un attentat émotionnel".