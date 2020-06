"Top chef" : qui sont Adrien et David, les finalistes de l'édition 2020 ?

Adrien et David, les deux finalistes de "Top Chef" 2020.

publié le 17/06/2020 à 10:15

Qui sera sacré Top Chef 2020 et succédera ainsi à Samuel Albert, vainqueur de la saison 10 ? Tout se jouera mercredi 17 juin à 21 heures sur M6. Après plusieurs mois d'épreuves toujours plus relevées, ils ne sont plus que deux à pouvoir rêver de la victoire : Adrien, finaliste de la brigade du nouveau juré Paul Pairet, et David, candidat de la cheffe Hélène Darroze.

Pour les départager, ils devront réaliser, chacun épaulé d'anciens candidats, un menu gastronomique pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et les quatre membres du jury dans un lieu d'exception : l'hôtel cinq étoiles du George-V à Paris, dont les cuisines sont normalement occupées par le chef triplement étoilé Christian Le Squer. Si ce dernier épisode a déjà été tourné et monté, le suspense reste entier quant à l'issue de cette saison 11, marquée par des records d'audiences. Retour sur le parcours de ces deux artistes culinaires.

Adrien Cachot, le nonchalant aux idées folles

Avant de participer au concours, Adrien Cachot, 29 ans, était déjà à la tête de son propre restaurant à Paris. Choisi pour intégrer la brigade violette du nouveau juré Paul Pairet, il s'est fait une place privilégiée dans le cœur des téléspectateurs, avec son caractère ronchon et sa créativité hors norme.

Le cuisinier originaire de la région bordelaise est rapidement devenu l'un des favoris de la compétition, osant proposer des mariages de saveurs et des présentations toujours plus originales. Il a complètement séduit le jury lors d'une dernière chance où il leur avait servi une "sucrine fumée, condiment salade et mer", l'un des "meilleurs plats de la saison". Il avait également remporté l'épreuve du show culinaire devant des meilleurs ouvriers de France, grâce à une technique ancestrale remise au goût du jour par le candidat : le flambadou.

« Pour cette épreuve, je vous sers directement le plat chaud dans la bouche avec mon flambadou ». Adrien, audacieux en feu. #TopChef pic.twitter.com/a7Q6uQAyOv — Anthony B. (@Mister_Anthony_) May 27, 2020

Autre moment fort du concours, sa victoire lors de la mythique épreuve de "la guerre des restos", remportée à l'unanimité en compagnie du candidat de Michel Sarran, Mallory Gabsi. Parmi ses victoires, on peut également citer celle obtenue à Menton, dans le célèbre restaurant du chef triplement étoilé Mauro Colagreco, qui avait mis au défi les candidats sur un plat de fruits de mer.

David Gallienne, la sensibilité au service de la précision

C'est le seul chef étoilé du concours. Et il a fait honneur à son rang, réussissant un parcours quasi sans faute, ponctué de réalisations qui resteront dans les annales de l'émission. Lui aussi à la tête de son restaurant à Giverny, dans l'Eure, David Gallienne, 31 ans est arrivé avec un objectif : faire gagner sa cheffe Hélène Darroze en proposant une cuisine mêlant finesse, précision et émotions. Et souvent perfection.

En témoignent ses nombreuses victoires, autant en équipe lors du dessert sans sucre ou encore de la boîte noire, qu'en individuel. Il s'est notamment illustré lors de l'épreuve du pithiviers et du plat signature de la cheffe deux étoiles et gagnante de Top Chef en 2011, Stéphanie Le Quellec. Chef engagé, David Gallienne a souvent évoqué ses voyages et sa fibre écolo pour créer des plats où tout est minutieusement réfléchi.

C'est donc une finale de haut vol qui attend les téléspectateurs, avec deux candidats talentueux aux profils très différents. Pour tenter de décrocher la préférence de leurs convives, une nouveauté cette année : David pourra compter sur ses anciens copains de la brigade rouge d'Hélène Darroze, Mallory et Jean-Philippe, tandis que la brigade violette de Paul Pairet sera elle aussi reconstituée autour d'Adrien, avec le retour de Justine et Mory.