publié le 10/10/2018 à 14:38

Le bronzage aux UV appartiendra bientôt au passé. Le 10 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié son expertise relative à l’exposition aux ultraviolets artificiels émis par les cabines de bronzage. Elle y souligne que le risque de cancer associé aux UV des appareils de bronzage artificiel est avéré, et réclame l'interdiction pure et simple des cabines UV.



Avec près de 60.000 nouveaux cas diagnostiqués par an en France, le cancer de la peau est l'un des cancers les plus fréquents. Cependant, si les risques liés à l'exposition au soleil sont de plus en plus connus, certaines idées reçues ont encore la peau dure. Comment le cancer de la peau se manifeste-t-il ? Y a t-il des populations plus à risques que d'autres ? Quels réflexes adopter pour s'en protéger ? Le point sur les fausses croyances les plus répandues.

1 - Avec mes séances d'UV, ma peau est préparée au soleil

Voilà une idée qu'il faut à tout prix s'ôter de la tête : non, les séances d'UV ne protègent pas la peau contre les coups de soleil. Pire encore, les UV reçus en cabine de bronzage ne font que s'ajouter à ceux reçus du soleil, ce qui ne fait qu'augmenter les risques de développer un cancer de la peau à long terme.

Les chiffres dévoilés par l'Anses le 10 octobre sont d'ailleurs alarmants : selon l'Agence, s'exposer dans aux UV artificiels avant l'âge de 35 ans augmenterait le risque de développer un cancer de la peau de 60%. L'Anses précise en outre que 3 % des cas de cancers de la peau chez les jeunes peuvent être attribués aux séances de bronzage en cabine.



"Les preuves s'accumulent : on n'a plus de doute sur le caractère cancérogène des UV artificiels", insiste Olivier Merkel, chargé de l'évaluation des risques physiques à l'Anses.



2 - Un cancer de la peau, c'est forcément un mélanome

Le mélanome est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, mais elle n'est pas la plus répandue. 80% des cancers de la peau sont en fait des carcinomes, qui se développent à partir de cellules de l'épiderme proprement dit.



Un bouton qui persiste, ou une croûte qui ne cicatrise pas peuvent être des signes avant-coureurs d'un carcinome. En cas de doute, faites-vous examiner rapidement par un dermatologue : s'il est détecté tôt, ce cancer ne donne quasiment jamais de métastases et se guérit plutôt bien.



3 - Si je ne m'expose pas au soleil, je ne risque rien

Vous pensez être protégé des rayons du soleil lorsque vous êtes en voiture ou assis à votre bureau face à la fenêtre ? Détrompez-vous : les vitres ne filtrent pas l'intégralité des UV. À long terme, l'exposition prolongée à ces rayons peut entraîner une hausse des risques.



Sachez également que le cancer de la peau n'apparaît pas forcément sur les zones exposées aux coups de soleil (visage, bras, haut du dos). C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une inspection sur l'ensemble du corps, y compris sur le cuir chevelu, la plante des pieds ou même la zone en dessous des ongles.



Enfin, d'autres facteurs sont à prendre en compte : votre type de peau (peau très claire), le nombre de grains de beauté à la surface de votre peau (au-dessus de 50) ou encore des antécédents familiaux doivent amener à se faire dépister.



4 - Je suis jeune, j'ai la peau noire : aucun risque !

Le cancer de la peau ne concerne pas seulement les personnes âgées. Si le carcinome, forme la plus fréquente du cancer, apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans, le mélanome, souvent lié à des dommages provoqués par des coups de soleil, peut toucher de jeunes adultes.



Avoir la peau noire ou mate, est-ce que cela limite les risques de développer un cancer ? "Il s'agit une conception erronée et dangereuse", alerte Maritza Perez, vice-présidente de l'organisation américaine Skin Cancer Foundation. La prévalence des mélanomes est certes plus élevée au sein de la population caucasienne, mais la maladie est plus mortelle lorsqu'elle touche une personne noire. En cause : un diagnostic souvent trop tardifqui compromet l'efficacité du traitement.



5 - Ma crème solaire me protège totalement

Bien que la crème solaire soit indispensable pour protéger sa peau des rayons UV, son impact sur la limitation des cancers de la peau reste difficile à mesurer. À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve que l'utilisation quotidienne d'un écran solaire protège de la plupart des cancers de la peau.



Pour prévenir au mieux les cancers de la peau, l'utilisation de crème solaire doit donc être associée à une surveillance régulière et un suivi dermatologique.