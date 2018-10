Papillomavirus : l'Australie en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus

publié le 03/10/2018 à 11:28

Se faire vacciner contre le papillomavirus n'est pas anecdotique. En effet, le virus est une cause importante de cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, il existe un pays sur la planète où ce cancer est un mauvais souvenir. Quasiment en passe d'être oublié. Éradiqué dans moins de 20 ans, il s'agît de l'Australie.



Dans ce pays, on a mené une campagne de vaccination gratuite auprès des adolescentes. Si bien que la proportion de jeunes femmes de 18 à 24 ans porteuses du papillomavirus a chuté de manière spectaculaire. En dix ans, on est passé de 23% à... 1%. Le pays est un modèle de couverture vaccinale. 80 % des Australiennes sont vaccinées, chez les garçons on en est à 75%.

En France, le taux de couverture a du mal à atteindre 20%. Sans faire de raccourcis, il y a chaque année dans le pays 3.000 cancers du col de l'utérus diagnostiqués. Le papillomavirus est aussi en cause dans des cancers du vagin, du pénis, de l'anus et de la gorge.