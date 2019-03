publié le 11/03/2019 à 18:15

10.000, c'est le nombre de pas recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour rester en forme. En réalité ce chiffre est avant tout du marketing. C'est une entreprise japonaise qui avait lancé en 1964, à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo, un podomètre dont le slogan était "Marchons 10.000 pas par jour." Le message a ensuite été repris à travers le monde mais le chiffre n'a jamais été validé par les médecins ni la communauté scientifique.



En réalité, il faut faire entre 5.000 et 6.000 pas par jour. Si vous en faites plus c'est tout aussi bien, l'essentiel étant de marcher. Pour parvenir à cet objectif, selon l'OMS, les jeunes de moins de 18 ans doivent pratiquer au moins une heure d'activité physique par jour. En ce qui concerne les 18 à 64 ans, 30 minutes d'activité par jour suffit.

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport. Une récente étude affirme que pratiquer une activité régulière à 50 ans, c'est aussi efficace pour la santé que si on commence dès le plus jeune âge.

Pour bouger plus, essayer de faire vos courses à pied où à vélo si possible. Si vous avez un animal de compagnie, promenez-le plus longtemps, par exemple. Si vous prenez les transports en commun, essayez de descendre un ou deux arrêts plus tôt pour marcher, vous pourrez ainsi vous aérer l'esprit et améliorer votre bien-être. Enfin, pour renforcer vos muscles, n'hésitez pas à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur.