publié le 25/05/2019 à 17:18

Et si la France était en pénurie de cortisone ? Dans les pharmacies, les stocks de cet anti-inflammatoire utilisé dans le traitement des maladies rhumatologiques ou des allergies, fondent. La situation préoccupent les officines et les professionnels.



Sa commande, cette infirmière libérale parisienne l'attendait depuis le 9 avril. Quelques boites de cortisone, indispensables pour ses patients, devenues presque impossibles à trouver. "Aujourd'hui, j'ai ma dernière boite de cinq (comprimés), et je n'ai plus de boîte de 20", constate Yorick Berger, pharmacien dans le XIIIe. "C'est inquiétant pour le bon suivi du patient".

Car un peu partout, le réapprovisionnement se fait au compte-goutte. Les pharmaciens aussi doivent jongler entre leur stock et les prescriptions des médecins. "On se retrouve avec des problèmes d'observance terribles", abonde Stéphane Pichon, un pharmacien marseillais.

Ces médicaments sont pourtant des incontournables, utilisés contre la douleur, les inflammations mais aussi en cas d'asthme ou pour contrer les effets indésirables de la chimiothérapie. Face à la pénurie, ce rhumatologue a donc lancé un cri d'alarme envoyé directement à la ministre de la santé.



"Il se trouve que la prednisone (ndlr : la cortisone) ne coûte quasiment rien. Ce sont quelques euros une boite. Est-ce que cette difficulté d'approvisionnement serait liée au fait que, la rentabilité n'étant pas au rendez-vous, il n'y a pas d'enthousiasme débordant (...) pour qu'on alimente ce type de médicaments. Ce n'est pas impossible", explique Pr Francis Berenbaum.



Pour endiguer la crise, l'agence nationale de sécurité du médicament a convoqué les laboratoires fabricants le 9 mai dernier. Le retour à la normale est prévu d'ici la fin du mois de juin.