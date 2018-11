publié le 14/11/2018 à 21:11

Diagnostiquer la grippe en seulement 20 minutes, le CHU de Grenoble devrait bientôt être en mesure de le faire. D'ici cet hiver, il devrait être équipé d'un nouveau dispositif : un petit laboratoire ambulant baptisé "cobas Liat".



Maux de têtes, températures élevée et courbatures : avec un prélèvement des secrétions nasales, l'appareil sera en mesure de vous dire s'il s'agit de la grippe ou non. Un diagnostic établi en 20 minutes seulement, là où il faut trois ou quatre heures normalement.



Un gain de temps pour le patient, mais aussi pour les services d'urgence. Tout au long de l'année, les salles d'attentes et de soins sont déjà saturées, mais "cela explose avec l'épidémie de grippe" affirme l'urgentiste Maxime Maignan.

Pour désengorger les services d'urgence et éviter leur contamination, le médecin estime qu'il faut innover. Le CHU a ici investi 50.000 euros pour s'équiper de trois machines aux urgences adultes et pédiatriques. Un coût qui devrait être facilement amorti.



Cet hiver, où l'on redoute un virus particulièrement virulent, l'hôpital grenoblois prévoit entre 1.000 et 2.000 utilisations du dispositif. En 2017-2018, plus de 75.470 personnes ont effectué un passage aux urgences pour un syndrome grippal.