Qu'est-ce que la grippe espagnole ?

publié le 18/09/2018 à 13:00

Comment un virus H1N1, dont la source et le nom demeurent troubles, a-t-il pu faire plus de ravages encore que la Peste noire du XIVème siècle ?

À l’heure du 100e anniversaire de la pandémie de grippe espagnole, et alors que nous sommes à nouveau confrontés à de violentes épidémies,

Laura Spinney, journaliste scientifique,revient sur les origines de la maladie et reconstitue étape par étape le déroulement de la catastrophe, qui à l’échelle du globe a fait entre 50 et 100 millions de morts.

à lire : La Grande Tueuse, Comment la grippe espagnole a changé le monde paru chez Albin Michel.



