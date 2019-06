publié le 13/06/2019 à 13:14

Une épidémie de varicelle touche la France, selon le réseau Sentinelles. Douze foyers régionaux ont été relevés, dont cinq en "activité forte". Les Pays de la Loire sont particulièrement touchés avec environ 137 cas pour 100.000 habitants. Ils sont suivis par l'Île-de-France (56 cas), le Grand-Est (56 cas), les Hauts-de-France (56 cas) et l'Occitanie (41 cas).



Sept régions sont en "activité moyenne". Il s'agit du Centre-Val de Loire (30 cas), Provence-Alpes-Côte d’Azur (29 cas), Nouvelle-Aquitaine (28 cas), Normandie (27 cas), Bourgogne-Franche-Comté (27 cas), Corse (26 cas) et Auvergne-Rhône-Alpes (21 cas).

En France, le nombre de cas de varicelle est ainsi estimé à 34 cas pour 100.000 habitants pour la semaine 23, soit entre les 3 et 9 juin. C'est 4 cas pour 100.000 habitants de plus que la semaine passée.

Une maladie contagieuse

La varicelle se manifeste généralement par de la fièvre et des boutons qui démangent. "C'est une maladie qui touche plus les enfants. C'est plus rare chez l'adulte, mais c'est là où elle peut être plus grave", précise l'épidémiologiste du réseau Sentinelles Mathieu Rivière, joint par RTL.

Il n'y a pas grand chose à faire, sinon attendre que ça passe. Mathieu Rivière, épidémiologiste du réseau Sentinelles.





La varicelle est une "maladie bénigne très contagieuse", selon Santé Publique France. Un malade est contagieux "un à quatre jours avant l'apparition des boutons et le reste jusqu'à ce que les boutons soient asséchés, cinq à sept jours après l'apparition", précise Mathieu Rivière. Elle se transmet par la salive, le contact avec une personne malade ou par la respiration.

Un vaccin existe

"Les recommandations actuelles de vaccination concernent les personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse), dans les circonstances suivantes : adolescents de 12-18 ans, femmes en âge de procréer" et les personnes en contact avec la petite enfance, précise le ministère de la Santé.



Chaque année, 700.000 personnes sont atteintes par la varicelle en France. Seules 10% d'entre elles sont âgées de plus de 10 ans. La maladie provoque une vingtaine de décès. Ce sont à 70 % des personnes de plus de 10 ans. S'il y a 95 % de risques d'être atteint par cette maladie au cours de sa vie, il n'y a que 10 à 15 % de probabilités de voir le virus se réactiver.