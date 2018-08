Une maman et sa fille de 9 mois atteinte de la varicelle débarquées d'un avion

publié le 27/08/2018 à 14:25

Les politiques sanitaires des compagnies aériennes peuvent être très strictes. Chez EasyJet, on ne rigole pas avec la varicelle et cette maman en a fait l'expérience. Sarah devait prendre le vol Ajaccio-Lyon le 15 août dernier sur la compagnie low-cost avec ses deux filles et son compagnon.



Seulement, l'un de ses enfants, Louise, 9 mois, était atteinte de la varicelle. Et même si sa maman affirme au steward et à Corse-Matin que sa fille n'était plus contagieuse, elle a du descendre de l'avion avec elle.

"Les ceintures étaient bouclées quand un steward s'approche de Louise", se souvient-elle dans les colonnes du quotidien local. L'homme note la maladie de sa fille, mais Sarah lui fait "remarquer que les boutons ont fait des croûtes, ce qui signifie que le virus n'était plus actif". "Le steward se met alors à ausculter le bébé et à regarder tous ses boutons. Et il nous dit : 'Madame il y a un bouton qui a encore une vésicule, je vais vous demander de descendre de l'avion'".

La maman semble profondément sous le choc et raconte avoir "pleuré toutes les larmes de [son] corps" en attendant que son père vienne les chercher à l'aéroport.



En réponse à ce témoignage, la compagnie aérienne explique dans un communiqué que "les passagers avec une varicelle active (au stade contagieux) ne sont pas admis à bord. Comme indiqué sur le site internet d'EasyJet, les passagers ayant la varicelle peuvent voyager sept jours après l'apparition du dernier nouveau bouton et sur présentation d'un certificat médical attestant du caractère non contagieux de la condition du passager. La sécurité et le bien-être de nos passagers sont notre priorité."



Joint par RTL.fr, EasyJet n'a pas souhaité ajouter de commentaire supplémentaire. Quant au remboursement éventuel de la passagère, il n'est prévu. "Elle aurait pu anticiper", estime la compagnie.