Varicelle : comment se protéger de l'épidémie ?

La varicelle fait son retour dans certaines régions de France. "Dix foyers régionaux ont été observés, d’activité forte en Bourgogne-Franche-Comté et modérée en Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France", indique le Réseau sentinelle, réseau de recherche et de veille sanitaire.



Nourrissons, enfants, adultes, tout le monde peut l'avoir. La varicelle est une maladie très fréquente chez l’enfant, bénigne la plupart du temps, alors que chez l'adulte, elle est rare mais beaucoup plus grave. C'est une maladie immunisante, une fois attrapée dans sa vie, on ne peut plus l'avoir de nouveau.



La varicelle se transmet "en respirant des sécrétions respiratoires ou par contact avec une personne infectée, avant même qu’elle ne développe les signes de la maladie" indique le site d'informations du ministère de la Santé.

Pour éviter de tomber malade, le premier réflexe est bien sûr d'éviter tout contact avec des personnes malades. Un autre moyen de se protéger reste la vaccination, toutefois "la vaccination contre la varicelle concerne les personnes qui n’ont jamais eu la varicelle dans l’enfance" explique le ministère de la Santé.

Elle est recommandée à partir de 12 ans, deux doses espacées de quatre à huit semaines ou de six à dix semaines sont nécessaires, selon le vaccin utilisé. Il n'y a pas de rappel à faire.

La varicelle fait son retour dans dix foyers régionaux. Crédit : Capture d'écran du site Réseau sentinelle

La vaccination est conseillée pour les "les femmes en âge de procréer, et d’autant plus celles ayant un projet de grossesse". En cas d'infection, le fœtus risque d'être contaminé, or dans les quatre premiers mois de la grossesse, "le virus peut être responsable de malformations congénitales".



Si vous ne savez plus si vous avez eu la varicelle quand vous étiez petit, une simple prise de sang permettra de voir si vous avez des anticorps dans le sang contre la maladie.



Chaque année, 700.000 personnes attrapent la varicelle en France. Seulement 10% d'entre elles ont plus de 10 ans. La maladie provoque une vingtaine de décès, surtout des adultes, 70% des personnes décédées ont plus de 10 ans.