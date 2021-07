Vers une vaccination obligatoire des soignants ? Jean Castex a annoncé le 30 juin qu'il allait lancer "dans les jours qui viennent" une consultation avec les associations d'élus locaux et les présidents de groupes parlementaires autour de la vaccination obligatoire des soignants.

Invité de RTL, le professeur Didier Pittet, infectiologue et épidémiologiste aux Hôpitaux universitaires de Genève, explique que la question de la vaccination des soignants n'est pas un débat nouveau. "On connait cette problématique depuis des années", déclare-t-il.

Selon lui, "il est question de respect, de civisme et de solidarité". "Les soignants se doivent d'être vaccinés. Je pense que l'on peut et qu'on doit les convaincre. Si malheureusement, on n'arrive pas à les convaincre, il faudra à un moment donné demander ou exiger cette vaccination ou alors de se faire tester trois fois par semaine", ajoute-t-il.