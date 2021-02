publié le 25/02/2021 à 14:50

C'est le grand jour, les médecins généralistes commencent ce jeudi à vacciner leurs patients contre le coronavirus dans leur cabinet. Au total, 29.000 médecins, soit un peu plus de la moitié des généralistes, se sont inscrits auprès d'une pharmacie et sont ou vont aller dans les prochaines heures retirer leur flacon et les seringues. Cela va leur permettre de vacciner dix personnes, sachant qu'il y a dix doses par flacon.

À partir du moment où ils ont récupéré leur flacon, les médecins ont six heures pour vacciner. Ils ont donc dû planifier dix rendez vous à la suite. On leur a demandé de prévoir quelques patients en plus sur liste d'attente, au cas ou il y aurait un désistement, afin de ne pas perdre de dose.



S'ils possèdent un frigo pour conserver les doses, ils peuvent vacciner sous 48 heures. Un réfrigérateur classique, mais sans nourriture à l'intérieur et il faut éviter de l'ouvrir trop souvent pour garder la bonne température, à savoir -8°C.

Potentiellement 15 millions de vaccinations sur les trois prochains mois

Dix doses pour 29.000 médecins, ça fait donc 290.000 personnes qui vont être vaccinées prochainement. Le syndicat MG France disait hier que la plupart des généralistes vont vacciner aujourd'hui ou demain, éventuellement samedi. Cela va dépendre des patients, des rendez-vous qu'ils ont pris. En effet, ce sont les médecins qui ont choisi qui ils allaient vacciner parmi leurs patients les plus à risque, qui ont entre 50 et 64 ans et qui sont atteints d'affection de longue durée. L'essentiel sont des diabétiques ou des personnes qui ont des maladies pulmonaires.

Pour cette première livraison de vaccins, 550.000 doses étaient prévues, ce qui signifie qu'il en reste plus de 250.000. Celles-ci ont quand même été livrées aux pharmacies. Deux flacons en plus par officine qui vont les proposer a des médecins qui auront réussi à trouver dix patients supplémentaires. Donc en théorie, sur ces deux prochains jours, 550.000 personnes devraient recevoir leur première injection.

Normalement 800.000 autres doses devaient être livrées la semaine prochaine, mais hier le laboratoire a annoncé qu'il y aurait du retard. Ainsi, la France devrait en principe pouvoir vacciner dans les trois prochains mois 15 millions de personnes avec le vaccin d'AstraZeneca.