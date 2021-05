Coronavirus aux États-Unis : le vaccin Pfizer étendu aux 12-15 ans

et AFP

publié le 11/05/2021 à 02:02

Aux États-Unis, l'autorisation du vaccin contre le coronavirus de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans, a annoncé l'Agence américaine des médicaments lundi 10 mai.

Il s'agit "d'un pas important dans la lutte contre la pandémie de Covid-19", a déclaré Janet Woodcock, la cheffe par intérim de la FDA, dans un communiqué. "Notre action d'aujourd'hui permet à une population plus jeune d'être protégée contre le Covid-19", a-t-elle ajouté. Jusqu'ici, ce vaccin était autorisé en urgence pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Désormais, il pourra être administré à des millions d'adolescents supplémentaires. Deux injections, dosées de la même façon que pour les adultes, seront nécessaires.

"Les parents et tuteurs peuvent être assurés que l'Agence s'est livrée à une analyse rigoureuse et détaillée de toutes les données disponibles", a assuré Janet Woodcock.

Mercredi dernier, le Canada était devenu le premier pays à autoriser le Pfizer pour cette tranche d'âge. L'Agence européenne des médicaments (EMA) étudie elle aussi cette extension du vaccin aux adolescents.

Environ 1,5 million de jeunes américains ont contracté le Covid-19 aux États-Unis

La semaine passée, le président américain Joe Biden avait souligné l'importance de la vaccination des jeunes pour la suite de la campagne d'immunisation américaine. "Nous serons prêts à agir immédiatement", avait-il déclaré après l'annonce de l'autorisation par la FDA. Ainsi, dans les jours qui arrivent, ce sont 20.000 pharmacies qui devraient être en capacité de vacciner les adolescents. Des doses seront par la suite envoyées aux pédiatres, avait précisé le président américain.

Début avril, Pfizer/BioNTech avait déposé sa demande d'extension de l'autorisation en urgence de son vaccin. Les résultats des essais, menés sur 2.260 adolescents américains, ont démontré "des réponses d'anticorps robustes" après les injections et le vaccin était "bien toléré", avaient fait savoir les deux entreprises, fin mars.

D'après les autorités sanitaires, environ 1,5 million de jeunes américains entre 11 et 17 ans ont contracté le Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2021. Si les adolescents développent généralement des formes moins graves de la maladie, ils participent néanmoins à la transmission du virus au sein de la population. Ainsi, leur immunisation devrait permettre de freiner l'épidémie et d'aider à faciliter la réouverture des écoles à plein temps.