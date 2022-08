Vacances d'été : que faire en cas de piqûre de moustique ?

"Voilà l'été ", s'enthousiasmait une célèbre chanson française à la fin des années 80. Nombreux sont ceux qui se disent la même chose lorsque la fin du mois de juin arrive. Et les moustiques partagent évidemment cet avis. Ces petits insectes, au son bourdonnant bien désagréable, apprécient particulièrement la saison estivale et peuvent devenir nos pires ennemis pendant cette période très appréciée.

Les piqûres de moustiques sont un tracas. Elles provoquent des démangeaisons et des rougeurs, elles peuvent aussi augmenter de volume et avoir des conséquences plus graves notamment si une allergie se développe. Dans ce dernier cas, la consultation de votre médecin peut être nécessaire. Certains moustiques sont capables de transmettre des maladies tropicales comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

Quand le mal est fait, l'envie de se gratter, même si vous vous l'interdisez formellement, est souvent difficile à contrôler. Elle est pourtant à proscrire, vous exposez votre peau à une infection et aux bactéries en touchant à vos piqûres. Pensez à désinfecter la zone de la piqûre avec un antiseptique ou à la nettoyer avec de l'eau et du savon.

Des crèmes aux huiles essentielles

L'utilisation d'une crème apaisante ou d'une pommade est un moyen de lutter efficacement face à ces piqûres. Ces solutions sont trouvables dans les pharmacies. "Ces crèmes atténuent la douleur due à la piqûre et calment l'envie de se gratter", louait Fabienne Millet, experte du sujet, pour Santé Magazine.

Plusieurs remèdes "plus naturels" peuvent aussi vous aider dans cette dure épreuve. L'application de vinaigre de cidre permet de calmer la démangeaison et de soigner par son effet antiseptique. Appliquer du froid, en plaçant notamment des glaçons dans un gant, est bénéfique contre les démangeaisons.

Vous pouvez aussi vous tourner vers certaines huiles essentielles, souvent très efficaces face aux piqûres d'insectes. Si vous choisissez cette solution, plusieurs choix s'offrent à vous : lavande, clou de girofle, menthe poivrée ou encore eucalyptus. Il suffit d'appliquer quelques gouttes d'huile sur la zone touchée à l'aide d'un mouchoir. Comme l'explique Futura Sciences, certains dentifrices contiennent de la menthe poivrée et peuvent donc être utilisés.

