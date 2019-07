publié le 07/07/2019 à 07:05

Les lunettes de soleil restent un indispensable de l'été. Mais au-delà de l'aspect esthétique, il ne faut pas oublier qu'elles sont surtout là pour vous protéger des rayons ultraviolets. Pourtant, tous les verres ne sont pas traitées contre ces rayons.

Les verres teintés protègent tous contre l'éblouissement certes, mais pas forcément contre les rayons. Dans ce cas, votre paire devient encore plus dangereuse pour vos yeux que ne pas porter de lunettes du tout. Sous l'influence de la teinte du verre, la pupille va se dilater. La porte est ainsi grande ouverte vers la rétine qui va absorber tous les rayons nocifs.

Pour éviter ce problème, il vaut mieux favoriser les lunettes de soleil notifiées "CE", c'est-à-dire conformes à la réglementation européenne. Ces deux lettres inscrites sur la branche vous garantissent de garder vos yeux en sécurité. Méfiez-vous, si "CE" est inscrit sur un autocollant posé sur la paire, il peut s'agir d'une contrefaçon.

Une fois cette étape terminée, il faut choisir l'indice de protection de vos verres, comme la crème solaire. Il en existe 5, de 0 à 4. Plus cet indice est élevé, plus le verre est sombre et plus il protège des UV. L'indice 3 est idéal si vous partez à la mer ou à la montagne. Pour aller sur les glaciers ou en bateau, l'indice 4 est recommandé mais attention à ne pas conduire avec, ils sont trop foncés pour cela.

Des lunettes pour tous

Se protéger des rayons du soleil ne devrait pas nécessairement exploser votre budget. Le plus cher reste la marque de la monture. Il est toujours possible de se procurer une paire avec des verres efficaces à un prix correct.

Même constat pour les enfants, qui demeurent encore plus fragiles face au soleil, surtout s'ils ont des yeux foncés. Il est facile de leur trouver une paire accessible et qui protège vraiment. Encore faut-il qu'ils les gardent sur la tête. Pour y parvenir, favorisez un modèle léger et adapté à sa morphologie. De plus, faites-lui savoir que ses lunettes lui vont à ravir, il ne les lâchera plus.

Pour les porteurs de lentille, il est conseillé d'opter pour des lunettes de soleil également. Les lentilles équipées de filtres ultraviolets protègent l’œil mais laissent les rayons agresser la paupière et la fine peau autour de l’œil. Porter des lunettes vous permet ainsi d'éviter une inflammation.