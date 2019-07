publié le 01/07/2019 à 15:03

Point de livres rébarbatifs dans la valise. Voici une sélection d'ouvrages jeunesse à dévorer sur la plage, en voiture... voire à la maison si vous ne partez pas. Comme ces enfants, les "oubliés des vacances" que chaque année le secours populaire emmène découvrir la mer le temps d'une journée.

5.000 enfants qui participent à l'opération "les oubliés des vacances" et à laquelle des maisons d'édition comme Rue du monde participe via "l'été des bouquins solidaires". Pour la première fois, un livre raconte leur histoire, leurs vacances. Alain Serres, patron des éditions Rue du monde, et Pef se sont associés pour écrire Maman ce soir je te ramène la mer.

Les "bouquins-solidaires" Crédit : Rue Du Monde

L'histoire de Malo et sa petite sœur qui vont donc pour la première fois découvrir la mer et même mieux : ramener un bout de plage et d'océan à leur maman. C'est pour les premiers lecteurs dès 6 ans.

Ces livres s'appellent Totemkili. Vous les trouvez dans les librairies dans un petit présentoir, ils coûtent 7,80 pièce, si vous en achetez 3 en contrepartie les éditions Rue du monde en offriront un à un des enfants qui ira voir la plage et la mer pour de vrai le 21 août avec le secours populaire.

Pour les plus grands, 2 romans à glisser dans la valise

> Magic Charly

Gros coup de cœur pour Magic Charly. Premier tome d'une saga signée Audrey Alwett, comme son nom ne l'indique pas c'est une écrivaine française qui s'est fait un nom surtout dans la bande dessinée. Magic Charly, c'est l'histoire d'un monde de magie, l'histoire d'un jeune garçon qui va plonger dans un univers jusque là totalement inconnu pour lui.

La magie, c'est l'héritage de sa grand-mère. Cette vieille dame disparue et qu'on retrouve un jour à l'autre bout du pays, complètement amnésique, victime d'un cavalier noir qui vole la mémoire des "magiciers" (c'est comme ça qu'elle les appelle) dans le but d'acquérir la source ultime de magie.

On est dans la veine des Harry Potter et des dessins animés de Miyazaki avec une bonne dose de Terry Pratchett, le papa de la saga fantastique du Disque monde.

Magic Charly Crédit : Gallimard Jeunesse

Ce sont les références qu'Audrey Alwett cite à la fin de ce roman. L'écrivaine a su développer dans ce roman tout un univers magique, avec un vocabulaire spécifique : un "Magicier" est une personne initiée à la magie et soumise aux règles de l’Académie, que ça lui plaise ou non. Un "Gemmez", comprenez par là un souvenir de Magicier matérialisé sous forme de perle blanche et qui sert de monnaie... N'oubliez pas non plus de garer votre Citrolle après usage, c'est un véhicule carrossé obtenu à partir d'une graine de citrolle. Il parait que c'est d'un confort très relatif pour les lombaires (et les jambes, les épaules et la nuque).



L'histoire qu'Audrey Alwett nous raconte est formidablement bien ficelée et riche. Il y a en filigrane ce combat contre cette mémoire qui s'efface (celle de la grand-mère) comme ce fut le cas pour Terry Pratchett (auteur du disque monde), série de romans fantastiques incroyables, qui nous a quitté en 2015, mort de la maladie d'Alzeihmer. Audrey Alwett est une de ses plus grandes fans et il y a du Terry Practchett dans Magic Charly. Ce premier tome d'une saga qu'on espère longue va vous aider à passer un été magique. Le premier tome "l'apprenti" est édité par Gallimard Jeunesse au prix de 16 euros 50.

Pour aller plus loin : le blog d'Audrey Alwett.



Objectif in love de Yael Hassan, publié chez Syros. L'histoire d'un été, un été d'amour pour Axel jeune collégien qui passe au lycée. Le dernier jour de classe, il découvre un mot plié en 4 dans sa trousse : 4 mots . "Tu vas me manquer" avec des petits cœurs violets. Mais pas de signature !

Objectif in love Crédit : Syros

Axel a beau se creuser la tête il ne voit pas bien qui aurait pu lui laisser un tel mot non signé dans sa trousse. Est-ce réel ? Est-ce une blague ? Il a deux mois pour découvrir qui lui a écrit ce mot, deux mois pour découvrir l'amour et apprendre à le cultiver. C'est drôle et bienveillant. Ça se lit vite c'est parfait pour un voyage. Objectif In love aux éditions Syros. Le prix 15,95 euros. À partir de 8/10 ans.

Les cahiers d'activité

Chez Flammarion, un cahier d'activités pour les petits enfants à remplir avec ses grands-parents. Premier ouvrage de la nouvelle collection que lance Flammarion et baptisée Vie de famille.

supers grands-parents Crédit : Flammarion

Il y a de tout dans ce cahier d'activités : des objets à fabriquer, des comptines d'autrefois, des recettes à faire avec papy-mamy, et j'aime beaucoup la page atelier : "Souvenir souvenir - raconte moi comment c'était avant ?". Quand on est un enfant on croit toujours que ses grands-parents sont éternels et on ne prend jamais le temps de leur poser 1.000 questions. C'est l'occasion de le faire et de le noter dans ce petit carnet. Super Grands parents aux éditions Flammarion 12 euros.



Autre cahier d'activités, à réaliser seul. Voici chez Nathan : le cahier Filliozat L'amitié ou comment se faire des copains et les garder. Les cahiers Fillioziat sont nés de l'association d'une coach en relations humaines et une psychothérapeute.

Pour une fois on n'est pas dans le conseil aux parents mais aux enfants, à travers des petits jeux, ce cahier d'activités permet aux enfants de canaliser leurs sentiments, de comprendre et se comprendre, d'écouter et décrypter ce que dit la petite voix à l'intérieur de nous. Les cahiers Filliozat sont édités chez Nathan au prix de 12,90 euros.