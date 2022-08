Si vous avez vu le dernier Top Gun, vous avez peut-être envie de faire comme Tom Cruise en portant une belle paire de lunettes de soleil cet été. Au-delà du style, ces lunettes ont deux principales fonctions : protéger de la lumière visible du soleil qui nous éblouit et empêcher les rayons invisibles, les rayons UV, de faire mal à nos yeux. Une longue exposition sans protection est néfaste sur le long terme et participer au développement de plusieurs pathologies oculaires.

Dans l'immense majorité, voire la totalité des lunettes noires vendues en France, ces dernières respectent les normes européennes. La protection est bonne peu importe le coût de vos lunettes. Attention à celles peu chères, souvent fabriquées en Chine, qui n'ont pas été contrôlées au moment de leur importation. Ces lunettes de soleil ne respectent pas le niveau de protection requis.

Seul un professionnel du secteur peut d'ailleurs détecter cela, il est donc intéressant de se rendre dans une boutique lorsque vous achetez des lunettes de soleil. Le professionnel pourra aussi vous aider sur la bonne teinte à choisir selon vos yeux.

Les contrefaçons n'offrent aucune protection. Elles jouent sur la dilatation de vos pupilles et font pénétrer davantage les rayons UV que si vous n'aviez pas de binocles. L'inscription "CE" (conformité européenne) doit être inscrite sur l'une des branches de vos lunettes.

Comme pour les crèmes solaires, des indices de protection, compris entre 0 et 4, existent. Privilégiez celles à partir de l'indice 3. Si la protection est accrue avec une paire numérotée 4, vous ne pourrez pas conduire avec car elles ne sont pas bonnes pour voir dans les tunnels. Enfin, plus la monture est large et couvre vos yeux, mieux vous serez protégé du soleil.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info