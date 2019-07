et AFP

publié le 30/07/2019 à 12:14

Celui qu’on surnommait le "meurtrier au sourire" a été exécuté ce mardi 30 juillet, a annoncé la Cour populaire suprême. Zhao Zhihong, 47 ans, a été condamné à mort en 2015 en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, pour six homicides et douze viols de femmes, dont la plus jeune avait 12 ans.

Ces crimes, il les a commis entre 1996 et 2005, date à laquelle il a été arrêté. Dans la majorité des cas, il étranglait ses victimes à mains nues ou avec un fil téléphonique. Certaines ont rapporté que l’homme avait une expression rieuse pendant qu’il commettait ces meurtres et viols, d’où son surnom de" meurtrier au sourire".

"La nature des crimes était particulièrement atroce", a souligné la Cour populaire suprême, la plus haute juridiction du pays, chargée de valider ou de refuser les condamnations à mort. D'après des organisations de défense des droits de l'Homme, la Chine procède chaque année à plus d'exécutions qu'aucun autre pays. Mais leur nombre précis demeure un secret d'État.