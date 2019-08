et Léa Stassinet

publié le 31/08/2019 à 08:25

Toute la droite fait sa rentrée en cette fin de semaine, mais en ordre très dispersé, symbole de son éclatement à six mois des municipales. "Nous étions à l'année zéro de la droite en 2017 après le désastre de la présidentielle, nous sommes paradoxalement à l'année moins 2, c'est-à-dire qu'on a encore réussi à reculer", constate, amer, l'ancien président de l'UMP Jean-François Copé qui soutient le favori des trois candidats à présidence de LR en octobre, Christian Jacob.

Le parti se réunit ce week-end à La Baule (Loire-Atlantique), mais de nombreux ténors seront absents. L'ancien chef de file Laurent Wauquiez fera sa rentrée, purement locale, dans son coin et en toute discrétion. Il déjeunera dimanche avec des élus de Haute-Loire et n'a pas convié la presse pour la traditionnelle ascension du mont Mézenc.

Sans numéro un et... sans numéro deux : Guillaume Peltier, premier vice-président du parti, qui a renoncé à briguer la tête de LR au nom de "l'unité", ne sera pas présent non plus à la Baule. Il prépare sa rentrée en octobre, les yeux désormais tournés vers la présidentielle de 2022.

Outre Christian Jacob, deux autres candidats à la présidence s'exprimeront à La Baule : le député souverainiste du Vaucluse Julien Aubert et son collègue plus libéral de l'Yonne Guillaume Larrivé.

À écouter également dans ce journal

Mercato - Le PSG n'a pas tremblé face à Metz (2-0). Le dossier Neymar ne semble pas vraiment avoir d'impact sur le moral des troupes... Le Brésilien est-il véritablement sur le départ ? Lundi soir, le marché des transferts sera terminé et rien n'est encore fait.



Justice - Cinq personnes, soupçonnées d'avoir participé à des "degrés divers" à la fusillade d'Ollioules, dans le Var, ont été arrêtées et présentées à un juge, a annoncé le parquet de Marseille.



Météo - L'ouragan Dorian ne cesse de monter en puissance Outre Atlantique. Il vient de passer en catégorie 4 sur une échelle de 5 et devrait atteindre la Floride dès lundi.