Tensions France-Turquie : pourquoi l'ambassadeur de l'UE n'a pas été rappelé

publié le 28/10/2020 à 09:28

Ce week-end, le président turc Recep Tayyip Erdogan a notamment mis en doute la "santé mentale" d'Emmanuel Macron à la suite des mesures prises par la France après l'assassinat de Samuel Paty. "Les attitudes et les propos injurieux sont absolument intolérables", a assuré à ce sujet le président du Conseil européen Charles Michel ce mercredi 28 octobre sur RTL.

Charles Michel assure pour autant que la Commission européenne a "fait le choix d'offrir une double approche avec la Turquie". "Nous avions décidé que nous étions prêts pour un agenda plus positif avec la Turquie si elle le souhaitait et le voulait, et si la Turquie cessait ces provocations unilatérales, notamment en Méditerranée orientale", détaille le président du Conseil européen.

L'ancien Premier ministre belge rappelle toutefois qu'il a "réagi immédiatement ce week-end parce que les signaux, les attitudes et les propos injurieux (d'Erdogan contre Macron) sont absolument intolérables". Quand on l'interroge sur le non-rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne présent en Turquie après ces attaques envers le président français, Charles Michel botte en touche et affirme que cela n'aurait pas eu un "impact majeur".

"C'est ensemble avec les 27 chefs d'État du gouvernement que nous allons décider, pas simplement de l'hypothèse ou pas d'un rappel d'un ambassadeur, qui n'a pas un impact majeur, mais des moyens que nous mobilisons", a en effet assuré le président du Conseil européen.