Tabac : 60 millions de fumeurs en moins dans le monde en 20 ans

publié le 24/12/2019 à 19:00

Une bonne nouvelle pour cette fin d’année : d’après l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de fumeurs dans le monde a chuté d’environ 60 millions en près de vingt ans.

Cette diminuation s'explique en grande partie par la baisse de 100 millions du nombre de fumeuses, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le tabagisme publié jeudi 19 décembre. À l'inverse, sur la même période, 40 millions d'hommes supplémentaires ont fumé du tabac, rapporte le Parisien.

En tout, les hommes sont 1,093 milliard à fumer, soit 82 % sur les 1,337 milliard de fumeurs, selon l’OMS. L'organisation attend une diminution de 10 millions du nombre total de fumeurs pour les deux sexes en 2020 par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d'ici à 2025.



Des chiffres encore très élevés

"Pour autant, le combat est loin d'être gagné. On est encore à des niveaux stratosphériques de fumeurs dans le monde. Rendez-vous compte, c'est un quart de l'humanité.", précise le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

En France, on compte 12 millions de fumeurs - environ moitié-moitié entre les hommes et les femmes. Selon les données du Baromètre santé, le nombre de consommateurs a diminué de 1,6 million de fumeurs, entre 2016 et 2018. Le “paquet neutre“ affichant des images violentes de patients atteints de cancer, comme les fortes augmentations de prix, atteignant jusqu'à 9,30 euros depuis le 1er novembre, ont contribué à ce déclin.