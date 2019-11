Corse : le prix du tabac s'aligne sur celui du continent

publié le 21/11/2019 à 13:05

Les cigarettes moins chères en Corse, c'est fini. L'Île de beauté profitait depuis 1811 d'un avantage fiscal qui lui permettait de vendre son tabac 25% moins cher que sur le continent. Mais le gouvernement a acté, dans son projet de loi des finances 2020 adopté le 22 octobre, la fin de cet avantage, relate Le Parisien.

Le prix ne va pas augmenter d'un coup. Les buralistes ont réussi à négocier et ont obtenu une compensation. C'est à partir de 2022 que sera instaurée une augmentation progressive de 5% par an. Ce n'est qu'en 2025 que les prix des paquets seront les mêmes que sur le continent.

Une décision mal accueillie sur l'Île de beauté. Au Parisien, le président de la chambre syndicale des buralistes insulaires José Oliva affirme qu'il "va y avoir de la casse". "On a déjà perdu sept débits en un an, le dépôt d'Ajaccio a fermé ses portes, des emplois ont été supprimés. Avec cette hausse des prix, ça va être de pire en pire", a-t-il déclaré. Tous évoquent un risque : celui d'un commerce souterrain. Avec l'Italie à proximité et ses paquets à 5,50 euros, le risque que les Corses aillent en acheter là-bas est grand.