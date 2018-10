Il faut aussi éviter les mouvements brusques en ramassant un objet par terre, et ne pas rester trop longtemps assis devant son écran ou au volant de sa voiture, l'immobilité étant la cause principale des lombalgies.

La lombalgie est le terme générique pour désigner les maux de dos, tous situés le long de la colonne vertébrale. Il y a le torticolis au niveau des cervicales, le lumbago dans le bas du dos, ou encore la sciatique au niveau des lombaires. Dans 95% des cas, ces douleurs sont d'origine mécanique, suite à une mauvaise posture ou un faux mouvement. Les risques sont élevés : nous inclinons le dos 2.000 fois par jour en moyenne. Comment lutter contre ces maux de dos ? Déjà, il suffirait de faire de l'exercice, comme la marche par exemple, entre 5.000 et 10.000 pas par jour. Rester alité est un faux remède. En revanche, il faut rompre le cercle vicieux lié à la peur du mouvement, et reprendre l'exercice progressivement avec des étirements.

VIDÉO - Santé : comment lutter contre le mal de dos ?

Plus de la moitié des Français ont souffert d'un mal de dos au moins une fois dans l'année. Ces épisodes de lombalgies sont de plus en plus fréquents, même s'il est possible de les limiter en adoptant les bons gestes.

