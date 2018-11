L'orgasme féminin au cœur d'un documentaire sur Netflix

publié le 27/08/2018 à 19:30

"Prendre son pied", "jouir", "finir", "venir"... Le vocabulaire ne manque pas lorsque l'on veut parler de l'orgasme, cette manifestation physique qui intervient (ou pas) lors d'un rapport sexuel. Si son existence est largement connu de tous et de toutes, l'orgasme reste encore aujourd'hui un phénomène auquel on attribue de nombreux stéréotypes.



Pour s'attaquer à ces représentations, Netflix a consacré le dernier épisode de sa série de courts documentaires, Explained, à la question de l'orgasme féminin. Narré par l'actrice de la série My Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom, cet épisode pose d'abord les bases de l'orgasme : contrairement aux femmes, il est montré - au cinéma et à la télévision notamment - comme étant facilement atteignable chez les hommes, il a déjà été simulé par la moitié des Américaines et environ 20% des femmes disent ne jamais l'avoir expérimenté.

> Explained | Official Trailer [HD] | Netflix

Des images métaphoriques

Le documentaire ne pose pas seulement des questions. Il apporte aussi de nombreuses réponses notamment grâce à la Science : à quoi ressemble un cerveau durant ce pic de plaisir, en quoi la douleur et le plaisir sont liés, pourquoi les femmes peuvent-elles avoir plusieurs orgasmes à la suite ?

Et pour incarner le tout, plusieurs femmes prennent alors la parole pour décrire ce qu'elles ressentent ou voient pendant leurs orgasmes. Le tout est mis en images par des illustrations en mouvement, qui tentent alors de donner vie aux sensations et émotions que traverse un corps féminin à travers de belles métaphores allant du surf au montagnes russes.



Ce documentaire s'inscrit dans un mouvement global dans lequel les femmes prennent de plus en plus la parole sur ce sujet. En France, le compte Instagram "T'as joui ?", dont l'objectif est d'encourager les femmes à prendre en main leur propre jouissance, a connu un succès immédiatement après sa création.