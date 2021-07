Sexe : Séréna et Florian, un couple épanoui en relation libre

"Notre relation, c'est déjà nous dans un premier temps, le noyau, et après d'autres personnes qui gravitent autour de nous". Séréna est en relation libre avec Florian : ils s'aiment, sont en couple, mais s'autorisent à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Un modèle qu'ils ont adopté dès les débuts de leur histoire.

Séréna et Florian se sont rencontrés sur un site de rencontre. Après une semaine passée à discuter, ils se sont donnés rendez-vous à la plage où ils ont parlé des heures avant de rentrer chez Séréna. "Et je ne suis jamais reparti", explique Florian, dans le deuxième épisode du podcast Les Couples au lit.

Depuis le début de leur histoire, ils ont des relations sexuelles ensemble mais aussi avec d'autres personnes. "La découverte d'une nouvelle personne à chaque fois, je trouve que c'est le meilleur moment. Finalement, c'est le plus exaltant", raconte Séréna. Pour autant, leur relation de couple reste la plus importante.

Pour que notre couple fonctionne bien, on s'est fixé quelques règles Séréna

"Pour que notre couple fonctionne bien, on s'est fixé quelques règles pour pas que ça parte dans tous les sens, explique Séréna. On ne peut pas voir plus de deux personnes par semaine. On dort toujours à la maison quoiqu'il arrive. On a un couvre feu de minuit comme Cendrillon. Et il faut toujours se protéger."

Ce type de contrat est indispensable selon Charlotte Tourmente, sexologue. "Toutes ces règles permettent de donner une sorte de cadre, même s'il est souple, assure-t-elle. Le but, c'est de prendre en compte les freins et les limites de l'autre pour ne pas le blesser."

Cela ne veut pas dire que Séréna et Florian ne sont pas parfois un peu jaloux. "C'est pas une grande jalousie, c'est juste un petit moment où on se dit 'Ah bah oui, à ce moment là, tout de suite, c'est pas moi qui suis avec elle'", reconnaît Florian. Mais l'important c'est de faire confiance à l'autre. "C'est vraiment des relations qui sont additionnelles, ça s'ajoute, poursuit-il. C'est juste du bonus."

On a l'impression que dans les couples non traditionnels, la libido reste un peu plus vivante

Ce "bonus" permet d'éviter la routine qui finit toujours à s'installer au sein d'un couple. "C'est une idée classique de dire que la libido peut un tout petit peu s'éteindre avec le temps, éclaire le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. Et on a l'impression que dans les couples non traditionnels, c'est un peu moins le cas, que la libido reste un peu plus vivante, un peu plus présente."

Multiplier les partenaires permet de mieux se connaître, car on multiplie les expériences. "Un jour, c'est Florian qui va être plutôt dominant et un autre jour, ça va être plutôt moi, décrit Séréna. Mais avec mes autres partenaires quand on a ce genre de jeu c'est plutôt l'homme le dominant en général, y a qu'avec Florian que l'on peut changer de rôle."

Pas question pour Séréna et Florian de changer de modèle de relation : ils pensent même à se marier ! "Je pense qu'on aurait été un couple exclusif, il en n'aurait pas été question, explique Séréna. Jusqu'à présent, j'étais contre le mariage." Mais avec le couple libre, tous deux ont trouvé leur compte : avoir une relation officielle, sans se sentir enchaîné à leur partenaire.

>>> Que font les couples au lit ? Comment vivent-ils leurs désirs ? La sexualité est-elle pour eux un sujet tabou ? Dans Les Couples au lit, un podcast adapté d'un documentaire Téva, six couples se confient sur leur intimité, leur relation et leur sexualité. Une prise de parole décomplexée et commentée par des experts et expertes, qui permet de lever le voile sur les nouvelles formes de relations amoureuses et les idées reçues en matière de sexualité.