Assume-t-on de trouver l’amour sur un site de rencontre ?

publié le 30/11/2018 à 07:00

L’une des premières questions qui vient bien souvent quand on annonce qu’on n’est plus célibataire est évidemment : « Vous vous êtes rencontrés comment ? »… Et si on rêverait de répondre « A l’opéra », « Sur un pont, un soir étoilé », « A New York » ou « dans un train », convenir que l’on a trouvé l’amour sur une appli peut encore aujourd’hui mettre mal à l’aise, comme si ça minimisait la magie de l’histoire naissante…Le romantisme a-t-il sa place sur les applis ? Comment assumer pleinement ce moyen de rencontre ?

Invités

- Armelle Oger, journaliste pour We Demain, partenaire de l'émission

- Alexandra Raillan, auteur de Cupidon 2.0 : Trouver son homme (ou pas) sur le Net (Editions Marabout)

- Pascal Lardellier, professeur en sciences de la communication à l'Université de Bourgogne, auteur de Les réseaux du cœur – Sexe, amour & séduction sur Internet (Editions François Bourin)

Cupidon 2.0 : Trouver son homme (ou pas) sur le Net (Editions Marabout)

Les réseaux du cœur - Sexe, amour & séduction sur Internet (Editions François Bourin)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).