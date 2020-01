Grand âge : pourquoi le projet de loi met tant de temps à voir le jour

publié le 09/01/2020 à 11:17

Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le thème du grand âge a souvent été abordé, un budget pour les personnes âgées a régulièrement été promis, et même une loi. Le dossier a légèrement avancé mercredi 8 janvier : la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé aux professionnels réunis par le syndicat des établissements privés, le Synerpa, la nomination rapide d'une personne pour animer une conférence sociale.

Bien sûr, ce n'est pas encore à une révolution. Mais c’est un pas, un de plus après une petite phrase sur la dépendance dans les vœux du président de la République. Des petits mots, des rappels, mais aussi des réunions en interne qui montrent qu’un projet de loi grand âge n’est pas abandonné. Et dans le contexte actuel avec le bourbier des retraites, les professionnels du secteur commençaient sérieusement à s’inquiéter.

Alors, y aura-t-il une loi ? C’est en tout cas la volonté du gouvernement : un projet de loi en 2020. Les plus optimistes parlent même du printemps. Ce serait en tout cas pour l’exécutif une façon de proposer un sujet qui concerne tout le monde et qui plaise à l’opinion, d’ouvrir enfin un chantier social qui ne donne pas l’impression qu’on cherche à faire des économies.

Déjà trois ans de concertations et de rapports

Il faudra toutefois que la méthode catastrophique utilisée pour la réforme des retraites change, glisse un conseiller. En clair, toutes ces réunions sans annonces, ces semaines soi-disant décisives sans rien de neuf. Sur le grand âge, cela fait déjà presque trois ans que ça traîne à coup de concertations et de rapports.

Tous ces rapports sont très intéressants, reconnus par les acteurs du secteur. Le dernier en date, c’est celui de l’ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, sur les métiers du grand âge. Auparavant, le rapport Libault expliquait précisément ce qu’il faut faire pour enfin mieux prendre soin de nos aînés.

Trouver le budget

Si le sujet avance si lentement, c'est pour des raisons budgétaires. Prendre soin de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans à moyen terme, d’ici 2050, cela va demander des moyens : embaucher plus de personnels en maisons de retraite, cela coûte cher.



Récemment, les directeurs d’établissements publics ont estimé à 36.000 leur besoins d’embauche d’ici quatre ans, rien que pour les Ehpad publics. Et cela pour que les soignants aient, par exemple, enfin une demi-heure à consacrer à la toilette d’un résident.



Il y a aussi les salaires des soignants, en Ehpad comme à domicile. Faire en sorte qu’un aide à domicile ne soit pas bloqué 13 ans au Smic aussi demande un minimum d’investissement. Tout compris, la facture atteint des dizaines de milliards d’euros. Et forcément, ça a de quoi effrayer l’administration et les gestionnaires de Bercy.

