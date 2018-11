"Sauver la vie", un gala pour aider la recherche médicale

publié le 21/11/2018 à 20:22

Sauver des vies, ce n'est pas gratuit. Le troisième gala "Sauver la vie" se tient au pavillon Cambon ce mercredi 21 novembre à Paris. Pour l'occasion, le doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, Gérard Friedlander et la professeure Elizabeth Macintyre expliquent sur RTL l'importance qu'a ce gala pour les jeunes médecins. "Un étudiant en médecine revient entre 5.000 et 10.000 euros mais les frais d'inscription sont de 240 euros", explique Gérard Friedlander pour justifier qu'une partie des dons aille au financement de ces études.



Mais une autre partie importante des dons récoltés va directement à la recherche médicale. "Lorsqu'un jeune médecin, qui travaille dans un hôpital, qui est très prometteur, veut faire son premier projet de recherche et qu'il n'a pas encore de notoriété nationale, il ne trouve pas de financement public. Ce sont les premiers euros qui sont difficiles à trouver", rappelle Gérard Friedlander.

Ces financements sont nécessaires afin d'aider les 2.000 chercheurs de l'université Paris-Descartes, "répartis en plusieurs instituts de recherche", qui s'intéressent notamment aux cancers, aux maladies génétiques et maladies rares et à l'épidémiologie. L'année dernière, le gala "Sauver la vie" a permis de récolter 400.000 euros. Cette année, "l'argent ira là où on le demandera et, dans les jours qui viennent, avant Noël, on lancera un appel à projets et les meilleurs projets seront sélectionnés", conclut Gérard Friedlander.