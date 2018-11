publié le 16/11/2018 à 20:51

Avec un père juriste et une mère secrétaire médicale, Vincent Lacoste, 25 ans, n'avait aucun lien direct (ni indirect) avec le septième art. Peu intéressé par l'école, il trouve néanmoins un véritable échappatoire sur les plateaux de cinéma : "Dès que j'en ai fait, j'ai été totalement fasciné par ça, et c'est devenu ma passion".



Et à son âge, il compte déjà plusieurs films à succès à son actif, dont le dernier, "Amanda", qui raconte l'histoire émouvante d'un jeune homme qui devient subitement un père de substitution pour sa petite nièce. Un rôle que Vincent Lacoste a beaucoup appréhendé: "Je me disais qu'il y avait des scènes pas évidentes à réaliser, et notamment des scènes d'émotion, en plus avec un enfant. Je me demandais comment j'allais faire."

Ce scénario a fait office pour lui de véritable défi, notamment dans son rapport aux enfants. "Au début, je ne savais absolument pas comment me comporter avec elle. J'étais comme mon personnage : totalement désemparé". Il avoue néanmoins être fier d'avoir relevé le challenge : "J'en avais tellement peur que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, parce que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter et j'aurais encore eu peur".