publié le 19/11/2018 à 22:02

À la fin des années 1960, Jean-Marc a 12 ans lorsque lui et sa famille, des pieds-noirs d'Algérie, s'installent à Marseille. Le père Y (un nom d'emprunt), lui aussi pied noir, était un des prêtres du quartier de l'époque. Très pieux, les parents de Jean-Marc se tournent tout de suite vers lui. Le prêtre devient alors rapidement "un fils de la famille".



Responsable des jeunes du quartier, il attirait Jean-Marc dans son bureau en lui promettant de lui déléguer des responsabilités dans le cadre de sa mission. C'est là que tout a commencé. "Il venait derrière moi et il attentait à ma personne par des attouchements physiques". Pendant plusieurs semaines, dans son bureau, dans sa voiture, et même chez lui, le prêtre pratique des attouchements sexuels sur le petit Jean-Marc.

Ce dernier parvient à garder le secret pendant des années, à continuer sa vie et à fonder une famille malgré le traumatisme. Mais quand sa mère décède et que ses frères souhaitent que le père Y mène la cérémonie d'obsèques, l'idée est "insupportable" pour Jean-Marc qui décide alors de tout raconter.

Il faut que l'Église comprenne ces souffrances Jean-Marc Partager la citation





Finalement, au mois d'octobre dernier, alors que les faits sont prescrits, Jean-Marc se rend chez le prêtre, dans une vallée alpine, accompagné d'une journaliste de La Provence. Jean-Marc, "tétanisé", souhaite clore la discussion au plus vite.



Il arrive à recueillir les aveux et les excuses du père Y, qui lui demande de lui pardonner mais qui explique aussi qu'il a été "absous par la confession" qu'il a eu auprès d'un autre ministre du culte. Le prêtre qualifie d'ailleurs les faits de "moments d'égarement", une aberration pour Jean-Marc, qui en a souffert toute sa vie.



"Je souhaitais remettre à plat cette histoire de façon à me libérer de ce fardeau. (...) Ça ne m'appartient plus, j'ai atteint mon but", confie Jean-Marc, qui se sent maintenant "libéré" par cet affrontement. "Je souhaiterais tellement que ça puisse permettre à d’autres personnes de se libérer. Et qu'enfin l'Église puisse comprendre ces souffrances que ces prêtres ont pu occasionner, ces souffrances qui ont été couvertes et qui le sont encore aujourd'hui".