publié le 27/02/2021 à 06:30

Dans la famille des vitamines, chacune a son petit rôle : la vitamine A est essentielle à la vision, la vitamine C est reconnue pour son action antioxydante, la vitamine D dite "vitamine du soleil" permettrait (entre autres) à notre organisme de mieux se défendre contre la Covid-19. Et la vitamine B alors ?



Tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n’y a pas une vitamine B mais huit vitamines qui composent le groupe B, comme nous explique le médecin Michel Cymes. La vitamine B1 (thiamine), la vitamine B2 (riboflavine), la vitamine B3 (niacine), la vitamine B5 (acide pantothénique), la vitamine B6 (pyridoxine), la vitamine B8 (biotine), la vitamine B9 (acide folique) et la vitamine B 12 (cobalamine).



Derrière chacun de ces noms se cachent des vitamines nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Leur particularité ? Le corps n’est pas capable de les stocker. D’où l’intérêt d’en consommer chaque jour dans notre alimentation.

Mais dans quels aliments trouver des vitamines B ?

De nombreux produits d’origine animale contiennent de la vitamine B comme les abats, les crustacés et les mollusques, les poissons. Ainsi que certains fruits et légumes à l’instar de la banane et de l’avocat. Les œufs sont aussi une bonne source de vitamine B, tout comme les céréales et le pain complet.

Les vitamines du groupe B sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. La B9 et la B12 ont notamment un rôle à jouer dans la production des globules rouges. Elle intervient dans la croissance et la production d’énergie. En outre, elle participe à la transmission de l’influx nerveux. On la trouve dans le porc, les abats, le germe de blé, les produits céréaliers à grains entiers, mais aussi certains fruits et les légumes, qu’ils soient secs ou verts.

La vitamine B2, comme sa copine la vitamine B1, joue un rôle dans la production d’énergie, mais elle est aussi utile pour fabriquer des globules rouges, des hormones ou réparer certains tissus. Elle se niche dans les volailles, les mollusques, les œufs, les champignons et les produits laitiers, sans oublier les noix.

Manger équilibré et surtout diversifié

La vitamine B3 permet une croissance et un développement normal. Pour en faire le plein, cherchez du côté du foie, de l’escalope de veau, sans oublier le thon, le saumon, la morue et les produits céréaliers à grains entiers.

La vitamine B12 est l'une des meilleures pour l’entretien des cellules nerveuses. Cette vitamine donne en outre un coup de main pour la fabrication du matériel génétique. Le lait, les poissons, les œufs, les viandes et les volailles en contiennent. On ne la trouve que dans les aliments d’origine animale.

Une carence en vitamine B peut d’ailleurs entraîner une fatigue intellectuelle. Si vous manquez d’énergie, vous pouvez faire une cure de vitamine B.