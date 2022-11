Santé : pourquoi c'est bon de manger des choux

Chou blanc, rouge, frisé, le chou-fleur, le brocoli, le chou kale, le chou de Bruxelles… Malgré leurs différences, les choux sont tous peu caloriques et très protecteurs pour l’organisme. Ils sont supervitaminés. Les choux sont riches en vitamines C et en vitamines B. Ils constituent aussi une des meilleures sources végétales de calcium, ce qui en fait des aliments appréciables pour les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers. Une portion de 200 grammes de chou apporte presqu’autant de calcium qu’un yaourt.

Les choux renferment aussi du fer, du potassium et du sélénium. En plus, ils sont riches en fibres. C’est bon pour le transit et ça donne une bonne sensation de satiété.

Des remparts contre le cancer

Ils semblent fournir une certaine protection contre le cancer. On attribue cet effet à des substances spécifiques qu’ils contiennent : les glucosinolates. Ces composés soufrés, qui sont responsables de leur goût légèrement amer, ont des propriétés antioxydantes qui pourraient affecter des processus intervenant lors de la formation du cancer.



La cuisson peut dégrader ces composés. Donc il est préférable de consommer les choux crus ou de les cuire très légèrement à la vapeur pendant une courte durée. On a aussi intérêt à les hacher, à les couper et à bien les mastiquer pour profiter au mieux de ces composés soufrés.

Bénéfiques pour le système cardio-vasculaire

Les choux sont également bénéfiques pour le système cardio-vasculaire, car ils contiennent des polyphénols aux propriétés anti-inflammatoires. Une étude australienne menée auprès de plus de 600 femmes âgées a montré que celles qui consommaient l’équivalent d’une demi-tasse de chou par jour avaient moins de risque d’avoir des vaisseaux, notamment l’aorte, qui se calcifient. Précisons qu’avec l’âge, la calcification des artères peut favoriser l’infarctus et l’AVC.

Selon les chercheurs, cet effet bénéfique de la consommation de choux pourrait venir de leur teneur en vitamine K, qui se trouve abondante dans les crucifères et qui pourrait inhiber le processus de calcification. Mais cela n’est qu’une hypothèse à confirmer.

En parlant de vitamine K, il faut savoir que cette vitamine participe à la coagulation du sang, et que si l’on est sous traitement anticoagulant et très amateur de choux, il est préférable de voir avec son médecin la consommation que l’on peut en avoir.

La choucroute vitaminée et riche en probiotiques

Quant au chou fermenté de la choucroute, il est très digeste et également vitaminé car la fermentation lactique préserve les vitamines. En plus, la choucroute apporte plein de probiotiques, de bonnes bactéries pour notre intestin. Seul petit bémol, elle est salée. Et gros bémol, la charcuterie qui l’accompagne souvent… Si on la veut plus diététique, on peut l’associer avec du jambon blanc, du saumon, ou encore de la pintade.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info