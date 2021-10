Pourquoi un jeu vieux de 2.500 ans est devenu indispensable à nos vies ?

Il s'agit du jeu de Go, un jeu de stratégie qui consiste sur une grille de 181 cases à placer des pions noirs du mieux possible pour construire des territoires et encercler les pions blancs de son adversaire. Ce dernier doit évidemment essayer de faire la même chose.

Inventé en Chine au 1er siècle avant Jésus-Christ, il s’est répandu au Japon où énormément de Nippons y jouent, dont Masahiro Hara qui va s’en servir en 1994 pour résoudre un problème qui lui est posé. Cet ingénieur en chef se voit confier la mise au point d’un système qui permet de pister le cheminement des pièces automobiles dans les usines Toyota. Jusqu’ici on utilise le code-barres, mais on doit en mettre plusieurs par pièce car un seul ne peut pas contenir toutes les informations nécessaires. Pas pratique donc.

Masahiro Hara pense alors au jeu de Go. Vu du dessus, un plateau de jeu ressemble à un carré avec des points noirs et blancs. Il transpose ce principe en informatique et crée un code-barres carré à deux dimensions qui peut contenir 200 fois plus d’informations. C'est surtout un code qui se déchiffre plus facilement, qui n'a pas besoin d’un lecteur puisqu'un appareil photo de smartphone suffit. C'est aussi un code qui se déchiffre bien plus vite, même s’il est partiellement endommagé.

D’où son nom "Code à Réponse Rapide", en anglais : "Quick Response Code". Et en abrégé : QR Code. Celui-là même qui nous permet aujourd’hui d’aller au cinéma, à un concert, de prendre l’avion, ou d’aller dans un bar, retrouver un ami pour faire une partie de jeu de Go. Même s’il ne touche pas d’argent sur cette invention qu’il a rendue libre en 1999, ne pensant pas qu’elle serait partout dans nos vies aujourd’hui, j’imagine qu’aujourd’hui c’est Masahiro Hara qui rit...