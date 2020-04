Coronavirus : la barbe est-elle un nid à bactéries ?

publié le 28/04/2020 à 14:00

Au vu de la facilité dont se transmet le coronavirus, il est important de ne surtout pas négliger son hygiène, même confiné. Et s'il y a bien une chose esthétique pour certains, essentielle pour d'autres, qu'il n'est pas très adéquate de porter en ce moment, c'est la barbe.

Une barbe c'est sale, c'est un peu comme les cacahuètes dans un bar. Si vous y tenez vraiment, vous pouvez la garder, mais vous aller devoir acquérir un nouveau geste, celui de laver votre barbe aussi souvent que vos mains. En effet, dans une journée, une personne se touche le visage plus d'une dizaine de fois sans même s'en rendre compte. Donc si vous avez le virus sur vos mains, et que vous vous touchez le visage... Votre barbe devient un nid à microbes.

Dans certaines circonstances, notamment si vous devez porter un masque, vous devez couper votre barbe. En effet, à cause de votre barbe le masque sera moins étanche, moins efficace, il y aura des fuites puisqu'il ne collera plus vraiment à la peau et ainsi perdra son pouvoir filtrant. À l'hôpital par exemple, il est fortement recommandé voire obligatoire de se raser la barbe. Chez les pompiers également, comme on a pu le voir à Metz où 25 pompiers ont sacrifié leurs barbes et leurs boucs à la demande du SDIS de Moselle. Sans cela, pas de gardes, pas de caserne et pas d'interventions. Si la plupart ont accepté, certains ont refusé et ont décidé de porter plainte pour discrimination. Ils ont même été déposer un recours devant le tribunal administratif.