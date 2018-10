publié le 05/10/2018 à 07:39

Pour réduire les délais d'attente chez les ophtalmologistes et faire des économies, dans un rapport publié jeudi 4 octobre, la Cour des Comptes appelle à élargir les compétences des opticiens et orthoptistes. Selon une enquête de l'IFOP, en 2017, il fallait attendre en moyenne 87 jours pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo en France.



"La Cour des comptes dit que le principal responsable ce sont les pouvoirs publics qui n'ont pas su anticiper l'augmentation des besoins, et donc le nombre d'ophtalmologistes en formation", explique Thierry Bour, président du Syndicat National des Ophtalmologistes de France.



"On est pour l'augmentation du nombre d'ophtalmologistes. On avait poussé pour une part de délégation vers les opticiens", relève l'invité de RTL. Il ajoute aussi que "ce que propose la Cour des comptes rate la cible principale, qui est la réduction des délais".