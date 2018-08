Retours de vacances : attention aux dangers de la conduite de nuit

publié le 25/08/2018 à 09:25

En ce samedi 25 août de grands retours de vacances, certains automobilistes font le choix de rouler de nuit. Une solution certes efficace du point de vue de la fluidité du trafic routier, mais qui comprend des risques. Ainsi, si rouler de nuit ne représente que 10% du trafic, cela représente 44% des accidents mortels sur la route.



Le conseil est donc d'éviter de conduire entre 2 heures et 5 heures du matin, là où habituellement on dort. On peut s'assoupir sans s'en apercevoir, et les réflexes sont nettement moins affûtés. "On a plus de mal à estimer les distances, on a tendance aussi à augmenter sa vitesse, c'est là que ça devient dangereux", explique Emmanuel Renard, de la Prévention routière.

Le spécialiste conseille également de prendre des pauses de 15 à 20 minutes, voire plus, pour se reposer et dormir un peu. Autre conseil, bien régler ses feux pour avoir la meilleure visibilité et éviter par exemple les chocs avec des animaux sauvages. Il y en a ainsi 65.000 par an en France.