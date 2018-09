Refuser la priorité à un piéton vaut désormais 6 points de permis en moins

et AFP

Priorité aux piétons. La mesure n'est pas nouvelle - ne pas la respecter coûtait jusque là quatre points à un automobiliste. Désormais, ne pas céder pas le passage à un piéton "s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire" fera perdre six points, comme le stipule un décret annoncé mardi 18 septembre par la Sécurité routière.



La constatation de cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisation.

L'objectif du durcissement de cette mesure vise à réduire la mortalité des piétons. En 2017, 519 ont été tués dans un accident et plus 11.070 ont été blessés.

Le plan qui comporte cette mesure avait été annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe lors d'un Conseil interministériel de sécurité routière (CISR) qui s'est tenu en janvier. S'y inscrit également le très controversé abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central, effectif depuis le 1er juillet. C'est enfin dans ce même plan qu'est mentionné le projet de recours élargi aux éthylotests antidémarrage (EAD).