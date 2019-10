publié le 01/10/2019 à 09:29

Manger de la viande rouge est-il bon ou mauvais pour la santé ? Nombreux sont les pays à recommander d'en limiter la consommation, de même que la charcuterie, pour prévenir cancers et maladies du cœur. Mais qu'en est-il réellement ? Une étude publiée lundi dans une revue scientifique américaine va à l'encontre de ces certitudes.

"Peut-être qu'il y a une réduction du risque, ou peut-être pas". Voilà en substance ce que concluent ces scientifiques indépendants originaires de sept pays. Dans de nouvelles consignes, ce panel de chercheurs "conseille aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge", c'est-à-dire une moyenne de trois à quatre portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe.

Même consigne pour la charcuterie, selon ces recommandations parues lundi dans la revue Annals of Internal Medicine, publiée par l'American College of Physicians.

Une baisse modeste de la mortalité

Selon eux, les recommandations nutritionnelles jugées "vieille école" restent trop axées sur des bénéfices pour la société. Les effets individuels restent, eux, très difficiles à évaluer. En gros, nous disent-ils, comme on n'est sûr de rien : continuez à manger de la viande et de la charcuterie si vous en avez envie.

"Notre recommandation est que, pour la plupart des gens, la meilleure approche est de continuer, étant donné la très faible réduction de risques et l'incertitude des preuves", résume Bradley Johnston, professeur associé d'épidémiologie à l'université Dalhousie au Canada, et directeur du groupe NutriRECS, qui a rédigé les consignes.

De "faibles risques"

Le groupe a en effet ré-analysées collectivement les études existantes et estime qu'elles montrent que réduire la consommation de viande rouge abaisserait la mortalité par cancer de sept morts pour mille personnes. Une baisse modeste, selon eux.



En outre, les chercheurs qualifient le degré de certitude de "faible", voire "très faible" pour la charcuterie et les maladies cardiovasculaires et le diabète. "Il y a de très faibles réductions de risque pour le cancer, les maladies du cœur et le diabète, et en outre, les preuves sont incertaines", poursuit Bradley Johnston.

Une tempête scientifique

Ces consignes ont été dénoncées comme irresponsables par des organisations de lutte contre le cancer et des experts de santé publique. Ils ne contestent pas les résultats statistiques mais les conclusions : certes la réduction de risque est relativement faible, mais au niveau d'une population, l'impact est tangible.



Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la Santé, classe la viande rouge comme "cancérogène probable" et la charcuterie "cancérogène". Santé Publique France recommande, elle, de limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine et les viandes autres que la volaille à 500 grammes.