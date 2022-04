Santé : comment fonctionne le dispositif "MonPsy" ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 16 mars dernier que le remboursement des séances chez le psychologue sera "pleinement opérationnel le 5 avril". Ce dispositif, baptisé "MonPsy", prend donc effet ce mardi et concerne les enfants de plus de 3 ans et les adultes souffrant de troubles dépressifs et anxieux d'intensité légère à modérée.

Afin d'en bénéficier, il faut dans un premier temps se rendre chez un médecin (généraliste, pédiatre, gériatre, scolaire…) pour évoquer vos problèmes. Ce dernier pourra alors vous prescrire un accompagnement psychologique auprès d'un psychologue partenaire. Il vous remet ensuite un courrier d'adressage, obligatoire pour demander le remboursement de vos consultations à l'Assurance Maladie.

L'étape suivante consiste à trouver un psychologue partenaire. Le site du gouvernement monpsy.sante.gouv.fr propose un annuaire complet à cet effet. Au cours du premier rendez-vous chez le professionnel, vous aurez droit à un entretien d'évaluation de votre santé. Le psychologue détermine ainsi le nombre de séances dont vous aurez besoin.

Enfin, après chaque séance une feuille de soins vous est remise. Celle-ci doit être envoyée, avec le courrier d'adressage, à l'Assurance Maladie. La première séance est facturée 40 euros et les séances de suivi 30 euros. À noter que l'Assurance Maladie rembourse la première séance et jusqu'à sept séances de suivi par an à hauteur de 60%. Le reste est pris en charge par la mutuelle ou la complémentaire santé.