Sans gluten : la recette facile et rapide des muffins prunes-abricots

publié le 14/09/2019 à 10:08

Pour rendre cette recette encore plus simple, on utilise un mix pâtisserie sans gluten que l’on enrichit avec de la farine de noix de coco. Celle-ci est fabriquée à partir de chair de noix de coco fraîche, qui est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco.



C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. Elle permet de garder les muffins aux prunes bien tendres plusieurs jours, car ses fibres absorbent et conservent l’humidité. Elle est riche en sélénium et en antioxydant.

Les prunes sont des fruits de saison, également riches en antioxydants, en magnésium et en vitamine C.

Ingrédients :

- 55 g de farine de noix de coco

- 180 g de mix pâtisserie (ce mix contient déjà de la gomme xanthane)

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 120 g de sucre de canne blond

- 300 ml de lait végétal (ici lait d’amande). Attention, la quantité de lait peut varier en fonction de la farine de coco. Plus la farine de coco est de fibres épaisses, plus il faudra ajouter du liquide.

- 40 g d’huile de coco

- 2 œufs

- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille ou ½ cuillère à café de grains de vanille

- 150 g de confiture d’abricot

- 2 prunes : 1 jaune, 1 rouge



Note : le mix farine peut se substituer par 100 g de farine de riz + 80 g de fécule de maïs ou pomme de terre + ½ cuillère à café de gomme xanthane.

Les ingrédients pour les muffins prunes-abricots sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. En profiter pour faire fondre l’huile de coco dans un récipient. Retirer du feu dès que l’huile a fondu et verser dans un bol afin que l’huile refroidisse. Garder de côté.



- Préparer un moule à muffins en remplissant les cavités avec de petites caissettes en papier.



- Laver les prunes, dénoyauter et couper en lamelles.



- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de coco, mix farine, bicarbonate, poudre à lever, sel fin et sucre.



- Dans un bol, battre légèrement les œufs avec une fourchette. Verser dans les ingrédients secs et mélanger à l’aide d’un fouet.



- Verser alors l’huile de coco tout doucement, pour que sa chaleur de cuise pas les œufs et continuer de mélanger. Ajouter la vanille puis verser le lait jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



- À l’aide d’une cuillère à soupe, déposer un peu de la pâte dans les caissettes en papier. Au centre de la pâte, déposer une cuillère à café de confiture, puis recourir d’une seconde couche de pâte.



- Décorer le dessus de la pâte avec les lamelles de prunes de différentes couleurs.



Les muffins prunes-abricot avant d'être enfournés Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

- Enfourner 25 minutes environ selon le four. Une pique en bois doit pouvoir être insérée au centre du muffin et ressortir sèche.

- Laisser refroidir 5 minutes avant de retirer les caissettes en papier du moule à muffins.

