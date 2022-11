Rupture douloureuse : "humiliée", Manuela veut en finir avec les relations toxiques

Manuela nous avait appelés le 31 mai 2022. Elle nous avait parlé de sa séparation survenue deux mois auparavant. Manuela avait mis fin à cette histoire qui a duré sept ans, car elle se sentait humiliée par son compagnon. Elle avait le sentiment de répéter toujours le même schéma dans ses relations amoureuses et de toujours faire les mauvais choix. Où en est maintenant Manuela ?

"Ça va mieux. J'ai fait le nécessaire, je vous ai écoutée, tout simplement. J'ai fait une thérapie. J'avais besoin qu'on me le dise pour sauter le pas. Le soir même (après son appel, ndlr), j'étais dans les Pages jaunes", confie Manuela. Les premières séances de thérapie ont été intenses : "J'ai passé l'été à pleurer, c'était très très difficile. Mais, j'ai beaucoup avancé (...) mon thérapeute me disait d'accepter cette tristesse et j'ai compris plein de choses et ça m'a fait changer", poursuit-elle.

Plus encore, Manuela a décidé de déménager pour continuer sa guérison. "J'habitais dans une petite maison coupée du monde, un petit peu en autarcie. Et j'ai eu le courage de mettre ma maison en vente et d'acheter une grosse maison, de revenir en ville, de revenir près de mes amis", révèle-t-elle. Le rêve de Manuela était d'ailleurs d'offrir "une grande maison" à son fils de 12 ans.

Je suis épatée par votre parcours en si peu de temps Caroline Dublanche

"Au vu de votre parcours, au vu de votre enfance, ça montre que vous avez quand même une force de caractère et des ressources très importantes pour vous être malgré tout construite comme vous vous êtes construite", analyse Caroline Dublanche.

"Vous vous penchez sur toutes ces blessures et finalement votre maison aussi vous êtes en train de la rénover. Qu'elle soit belle, c'est très important, ça va participer aussi à votre construction d'être dans un endroit qui est à vous, où vous vous sentez bien et qui vous ressemble", ajoute la psychologue de Parlons-Nous.

"Je suis épatée de votre parcours en si peu de temps, de voir à quel point vous avez avancé Manuela. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite", conclut Caroline Dublanche.

