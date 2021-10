Famille : la thérapie pour se libérer de son histoire

Agriculteur, Adrien a du mal à concilier travail et vie sentimentale

Carole a des rapports très conflictuels avec sa mère depuis plusieurs années. Grâce à sa thérapie, elle a su prendre du recul et se rapprocher d'elle. Elle a aussi compris que son regard sur sa mère était fortement influencé par son père qu'elle admirait. Ce n'est désormais plus le cas et Carole ressent désormais du rejet pour lui.

A 30 ans, Adrien est agriculteur à son compte depuis quelques années. Il a une relation avec une femme depuis un an. Pas forcément sûr de cette relation, il ne se voit pas rompre. Avec son métier, difficile de trouver du temps pour chercher l'amour.

Muriel a vécu une histoire marquée par l'abandon. C'est au moment de son divorce qu'elle a décidé d'entamer un travail avec un psychologue, pour ne plus ressentir ce vide affectif. Elle s'est libérée de son histoire familiale et a appris à vivre seule.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

