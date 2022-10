Alain nous avait appelés le 16 décembre 2021. Divorcé depuis une dizaine d'années et ayant eu plusieurs relations depuis sa séparation, il se demandait pourquoi il n'arrivait pas à retomber amoureux. Depuis un an et demi, il était en couple avec une femme avec laquelle il se sentait bien. Il s'interrogeait afin de savoir s'il pouvait se projeter dans l'avenir avec elle.

Alain révèle une excellente nouvelle dans cet épisode de Que-sont ils devenus ? : il est toujours en couple avec sa compagne. "Depuis ce moment passé à l'antenne avec vous, ma relation a avancé, elle a évolué. Tout simplement, je pense qu'on en avait parlé aussi, qu'il faut laisser faire les choses, laisser naître l'amour sans chercher à le contrôler", argumente-t-il.

"Vous nous aviez confié que cette femme vous apporte beaucoup de sérénité à vous qui êtes d'un tempérament, m'avez-vous dit, un peu speed. Est-ce que ça se confirme, finalement, ce lâcher-prise qui se ressent là ?", lui demande Caroline Dublanche. "Alors d'un côté, oui, elle m'apaise, mais c'est comme l'eau et le feu, on a besoin l'un de l'autre à des moments", répond Alain.

Le fait que l'on soit confinés ensemble, ça a été magnifique Alain

La relation d'Alain était simple avec sa compagne, comme il l'avait confié lors de son premier appel. Il aimait ses valeurs, il se sentait très bien avec elle et pourtant, faire des projets d'avenir avec elle restait un petit peu compliqué. "Maintenant, par exemple, quand j'ai envie de lui dire : 'Je t'aime, je suis fier de toi, t'es géniale, tu es magnifique', je lui dis, je ne réfléchis pas, j'ouvre mon cœur et je dis les choses", confie Alain.

"C'est vrai qu'on vous sent aujourd'hui très serein finalement par rapport à ce soir où vous nous aviez appelé, ou vous vous posiez pas mal de questions. Là, finalement vous avez trouvé la personne avec qui vous comptez rester le plus longtemps possible", analyse Caroline Dublanche.

Alain et sa compagne se sont rencontrés via un site de rencontres pendant le confinement. "Au bout de quatre mois, le télétravail, elle l'a fait en confinement chez moi (...) Le fait que l'on soit confinés ensemble, ça a été magnifique parce qu'on a encore plus appris à se connaître", ajoute-t-il.

"Franchement, je pense que les auditeurs qui s'étaient manifestés d'ailleurs nombreux ce soir-là pour vous et qui avaient tous senti au fond qu'avec cette femme, tout allait très bien, que vous en étiez amoureux, même si vous n'osiez pas encore vous l'avouer, je pense qu'ils vont être très heureux de savoir que vous êtes si bien ensemble", conclut Caroline Dublanche.

