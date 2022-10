Secret de famille : Hélène accepte de ne pas savoir la vérité sur son père biologique

Hélène nous avait appelés le 9 février 2022. À l'aube de ses 50 ans, elle a appris que son père n'est pas son père biologique. C'est le fils de son père biologique qui lui a révélé ce secret. Cette révélation a bouleversé Hélène d'autant plus qu'elle ne s'est jamais senti aimée par sa mère. Cette dernière, aujourd'hui disparue, a emporté son secret avec elle. Lors de son appel, Hélène était tourmentée par des questions sans réponse.

Hélène est-elle aujourd'hui toujours enfermée dans ce douloureux questionnement ? "J'ai un petit peu avancé (...) j'étais en guerre ouverte contre moi-même, contre ma mère. Et là, c'est peut-être de vous le dire ouvertement et publiquement, et bien ça m'a apaisé", reconnaît Hélène. "C'est important. D'autant plus que toute votre enfance, toute votre jeunesse, vous avez baigné dans les non-dits. Donc il y a quelque chose, je suis d'accord avec vous, de libérateur dans le fait de pouvoir enfin dire les choses", répond Caroline Dublanche.



Hélène explique que sur les conseils de Caroline Dublanche, elle a entamé une thérapie. "J'ai juste mis un peu de temps et j'ai rencontré une psychothérapeute qui est vraiment géniale dans ma ville", détaille-t-elle. " Vous êtes comme un détective, Hélène. Vous partez finalement à la recherche d'indices (...) et ça vous permet de vous réapproprier cette histoire, de ne plus la subir parce que pendant longtemps vous l'avez subie", analyse Caroline Dublanche.

